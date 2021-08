MERCATO: Gatto, la Virtus Francavilla prova a chiudere

Secondo quanto raccolto da tuttoc.com, la Virtus Francavilla tenta di portare a termine la trattativa per Alessandro Gatto. L’attaccante, in uscita da Catania, piace alla società biancazzurra pugliese che potrebbe chiudere l’operazione in coincidenza con l’ultimo giorno utile per la concretizzazione delle trattative nella sessione estiva del mercato. Dopo i contatti avviati con Potenza, Latina e Monopoli, Gatto pare destinato a trasferirsi in quel di Francavilla Fontana.

