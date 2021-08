MERCATO: Gatto, il Potenza prova a chiudere

Il procuratore di Alessandro Gatto, attaccante di proprietà del Catania reduce dall’esperienza in prestito alla Cavese, nei giorni scorsi aveva parlato ai nostri microfoni di un paio di possibili soluzioni per il suo assistito, in uscita dal club rossazzurro. In particolare menzionando i contatti avviati con Latina e Monopoli. Nelle ultime ore, però, il Potenza sembra la società più determinata a chiudere l’operazione (fonte tuttoc.com). Lucani vicini a portare a termine la trattativa per il trasferimento alla corte di mister Fabio Gallo.

