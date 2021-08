Nome nuovo per il reparto offensivo rossazzurro, indicato dal quotidiano La Sicilia. In caso di cessione di Alessandro Gatto, il Catania potrebbe rimpiazzare quest’ultimo con l’ex attaccante del Palermo Nicola Rauti, di proprietà del Torino. Giocatore che può ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo, Rauti ha messo a segno 4 gol ed effettuato 3 assist per un totale di 33 presenze la scorsa stagione in maglia rosanero.

