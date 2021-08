MERCATO: Maldonado, il Trento incassa un no secco

L’intenzione è quella di non privarsi di Luis Maldonado. Il calciatore ecuadoregno dovrebbe essere il faro del centrocampo del Catania anche nella stagione 2021/22. Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, la società rossazzurra ha rispedito al mittente il sondaggio del Trento, club neo promosso in Serie C intenzionato a candidarsi come possibile rivelazione del campionato. Anche altre squadre hanno sondato il terreno per Maldonado, ma il discorso non è stato approfondito con il Catania. A meno di sorprese, il ragazzo classe 1996 è destinato a proseguire l’avventura ai piedi dell’Etna.

