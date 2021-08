MERCATO: Mbende in uscita, il tecnico della Viterbese conferma

“Il motivo dell’esclusione di Mbende dalla lista dei convocati è legato al mercato?”. Domanda rivolta al tecnico della Viterbese Alessandro Dal Canto che, al termine del match di Coppa Italia Serie C vinto dalla sua squadra contro il Gubbio, ha risposto affermativamente. Trova conferma, dunque, la notizia che l’ex difensore del Catania Moïse Emmanuel Mbende sia in uscita da Viterbo. In questi giorni ci sono stati contatti con qualche società, anche estera, tra cui il Catania che valuta un eventuale ritorno del centrale difensivo classe 1996 dopo l’esperienza in rossazzurro risalente alla stagione 2019/2020. Il nome di Mbende rappresenta una delle alternative a Stefano Negro (Monza) tenute in considerazione dalla dirigenza del Catania, che cerca un ulteriore tassello per il reparto arretrato.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***