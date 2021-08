MERCATO: Negro aspetta il Catania, al momento tutto fermo

Poteva essere la settimana del trasferimento a Catania. Avremmo scritto che la società rossazzurra avesse battuto la concorrenza di società come Viterbese e Pescara. Invece no, situazione comprensibilmente bloccata. Stefano Negro non è un nuovo calciatore rossazzurro, almeno per il momento. Ci risulta che il difensore del Monza sia in attesa di novità dalla Sicilia. Chiaramente nessuno, in questo stato di grande incertezza societaria, è disposto ad avvicinarsi al Catania. Il ragazzo, comunque, ha messo la destinazione etnea in cima alle preferenze qualora venisse fugato ogni dubbio sul futuro del club. Giorni di attesa, Negro aspetta ma serve chiarezza nel più breve tempo possibile.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***