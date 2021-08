MERCATO: tra i non convocati per Monopoli, chi con le valigie in mano?

Alessandro Provenzano, Mario Noce, Antonio Giosa, Jean Freddi Greco, Felipe Estrella, Reginaldo, Alessandro Gatto e Antonio Piccolo. Questo l’elenco dei calciatori rossazzurri non convocati per la trasferta di Monopoli. Tante assenze, alcune particolarmente importanti come quella di Piccolo. A proposito di quest’ultimo, dopo le voci dei giorni scorsi legate ad una presunta volontà manifestata dal calciatore di lasciare Catania, si è registrata la secca smentita di mister Francesco Baldini in conferenza stampa, motivando la mancata convocazione con problemi di natura fisica (gli ennesimi, ndr). Vedremo se, alla fine, Piccolo resterà a Catania o lascerà la Sicilia.

Relativamente a Provenzano, invece, il centrocampista aveva da scontare un turno di squalifica. Noce è vicino al trasferimento, Giosa era uscito malconcio dal campo di Vibo Valentia ma anche lui potrebbe fare le valigie, mentre Greco è arrivato solo da pochi giorni a Torre del Grifo. Resta da risolvere il caso Estrella, in attesa dell’esito degli esami a cui si è sottoposto. In uscita anche Gatto (contatti con alcune società di Lega Pro) e, forse, Reginaldo che ha ricevuto un’offerta importante dalla D e sondaggi da club di terza serie.

