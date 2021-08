MERCATO: Pellegrino parla di altri 3-4 acquisti, proviamo a capire in quali ruoli

Intervistato dal quotidiano La Sicilia, il Direttore dell’Area Sportiva del Calcio Catania Maurizio Pellegrino ha parlato della definizione di altri 3-4 acquisti per la Prima Squadra. A fine mese si chiude la sessione estiva del calciomercato e l’organico rossazzurro si presenta con ancora qualche vuoto da colmare anche se, numericamente, ci sono alcuni reparti affollati. In attacco, ad esempio, nove calciatori sono davvero tanti. Addirittura undici elementi in difesa. Urge, quindi, primariamente cedere ma qualcos’altro il Catania dovrà fare in entrata.

Arriverà un nuovo centrale difensivo, destro di piede, forse anche un mancino se Claiton andrà via, ma il brasiliano potrebbe restare. In mezzo al campo è previsto l’arrivo di almeno una mezzala avendo già in organico cinque centrocampisti (Rosaia, Maldonado, Provenzano, Cataldi e Frisenna) mentre il Catania non ha ancora sciolto le riserve sulla riconferma di Izco. In avanti si cerca un calciatore capace di ricoprire tutti i ruoli del reparto avanzato e che possa fungere, all’occorrenza, anche da “falso nueve” mentre una nuova prima punta pare destinata ad arrivare solo in caso di cessione di Sarao. Si cerca di sfruttare alcune ghiotte occasioni di mercato facendo leva anche sul fatto che, nei giorni conclusivi, generalmente società e procuratori abbassano le pretese economiche.

