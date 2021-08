MERCATO SERIE C: girone C, le ufficialità delle ultime ore (24 agosto)

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Analizziamo le operazioni ufficiali delle ultime ore relativamente al girone C.

Salto di categoria in Serie B per l’attaccante Andrea De Paoli, che saluta Monopoli per sposare il progetto Ascoli. Trasferimento che si concretizza con la formula del prestito con obbligo di riscatto. In compenso la società pugliese preleva un giocatore dallo stesso club bianconero, si tratta del calciatore Mattia D’Agostino che passa al Monopoli a titolo temporaneo con opzione di riscatto. Rinforzo tra i pali per il Picerno, che tessera il classe 1999 Aniello Viscovo. La Juve Stabia comunica di avere formalmente raggiunto l’intesa con l’Inter per il prestito dai nerazzurri a Castellammare, in prestito, del centrocampista classe 2002 Niccolò Squizzato. L’ACR Messina, infine, informa di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Božo Mikulić, difensore classe ‘97 che si lega al club biancoscudato fino al 30/06/23 così come Maks Juraj Celic.

