MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

Si avvicina al Catanzaro il centrocampista Antonio Cinelli che, secondo quanto raccolto dai colleghi di tuttoc.com, dovrebbe firmare un contratto di durata biennale. La medesima fonte indica che l’ACR Messina dialoga con il Vicenza sia per la punta Tommaso Busatto che per il difensore Nicholas Fantoni. I biancoscudati puntano, inoltre, sul profilo dell’attaccante di proprietà dell’Ascoli Simone Andrea Ganz e del mediano Zaccaria Hamlili, quest’ultimo in uscita da Bari e sulle cui tracce si è messa anche la Fidelis Andria, a sua volta poco distante dall’ingaggio del centrale difensivo Francesco Pambianchi (fonte tuttocalciopuglia.com).

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Bari ha indirizzo il mirino verso il centrocampista Nicolás Schiavi, ex Novara, e il difensore Guillaume Gigliotti, nella scorsa stagione al Chievo. Il Taranto prova a mettere a segno il colpo Ignacio Lores Varela, esterno offensivo classe 1991 (fonte tuttomercatoweb.com). Il portiere Andrea Brescia dovrebbe lasciare Potenza, direzione Audace Cerignola in prestito (fonte tuttopotenza.com). Avellino in pole per l’acquisizione del genoano Claudiu Micovski (fonte pescarasport24.it).

Ormai ci siamo per il trasferimento dalla Juventus al Palermo, a titolo temporaneo, della punta Matteo Brunori Sandri (fonte tuttoc.com). La Virtus Francavilla comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive dei difensori Luigi Gianfreda e Andrea Feltrin, dell’estremo difensore Giuseppe Cassano e della punta Edoardo Priore. Il centrocampista Simone Franchini ceduto in prestito dal Padova al Monterosi Tuscia, che che dovrebbe essere inserito nel raggruppamento meridionale di Serie C. Il Monopoli, per la sostituzione di Manuel Nicoletti passato al Foggia, secondo quanto riportato da tuttocalciopuglia.com valuta tre profili: Lorenzo Del Prete, Davide Di Pasquale e Antonio Sepe.

