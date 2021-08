MERCATO: tanti club seguono con interesse l’evolversi della situazione a Catania…

L’iscrizione al campionato non ha cancellato con un colpo di spugna i problemi finanziari che attanagliano il Calcio Catania. Alla prima scadenza federale post-iscrizione sono già sorte evidenti difficoltà. E non è un caso se qualche giocatore sta valutando l’ipotesi di andare via. Tra questi, sembra vicino l’addio del centrocampista ecuadoregno Luis Maldonado in presenza di un indizio importante che lo avvicina al Trento. Era incedibile, adesso magicamente pare davvero in procinto di lasciare Catania. E potrebbero seguirlo altri calciatori. Uno scenario, questo, stuzzicante per tante società che pregustano l’ingaggio dei pezzi pregiati rossazzurri e rimangono alla finestra per eventualmente concludere operazioni a costo zero. Alla Sigi il compito di scongiurare tutto questo, onde evitare drammatiche conseguenze.

