MONOPOLI-CATANIA: diretta radiofonica su Radio Fantastica

Nota stampa Calcio Catania

La radiocronaca della gara Monopoli-Catania, in programma oggi alle 20.30 e valevole per la prima giornata del girone C del Campionato Serie C 2021/22, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Radio Fantastica (fm 89.2 per Catania e provincia) per effetto dell’acquisizione del pacchetto 6 “diretta radio fm”. Il Gruppo RMB ripropone la partnership con il Calcio Catania: dallo stadio “Vito Simone Veneziani”, in collegamento Angelo Scaltriti. Coordinamento editoriale di Giuseppe Costa, regia di Carmelo Narcisi.

Monopoli-Catania, diretta radiofonica esclusiva gruppo RMB

Radio Fantastica 89.200 Mhz

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***