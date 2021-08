NON E’ FINITA FINCHE’ NON E’ FINITA…

Riprendiamo il titolo da una famosa citazione di un ex calciatore e allenatore di baseball scomparso nel 2015, Yogi Berra, noto anche per i suoi aforismi. “Non è finita finché non è finita” è la sua frase più celebre, pietra miliare per ogni giocatore di baseball ma che vale per qualsiasi settore, contesto e ambito della nostra vita. Sì, perchè non bisogna mai arrendersi prima della vera fine di qualcosa. Sia essa una partita, una competizione, un fattispecie riferita al quotidiano. Mai demoralizzarsi prima del tempo. Una frase che ci sentiamo di utilizzare anche con riferimento alle vicende societarie del Calcio Catania.

E’ un dato di fatto che la prima importante scadenza federale non sia stata soddisfatta, così come esiste il rischio concreto di ricevere nuovi punti di penalizzazione per ulteriori inadempienze e di un eventuale messa in mora della società qualora perdurasse il mancato pagamento degli stipendi di giugno, senza dimenticare le successive scadenze che potrebbero sancire il de profundis. Il Calcio Catania rischia di essere travolto da una serie di eventi, pertanto l’agitazione dei tifosi è comprensibile. Oggi, però, il Catania è ancora vivo e chi ne detiene la proprietà ha il dovere di tirarlo fuori dalle sabbie mobili.

Dovere è la parola giusta, perchè chi si è fatto carico del salvataggio della matricola era a conoscenza dell’importanza di rilanciare il club, passando da un primo anno di transizione. Questo è un mese bollente per i colori rossazzurri e, se è vero che ci sono degli imprenditori realmente interessati a rilevare la società, si faccia di tutto affinchè entrino nelle migliori condizioni possibili. Non sembrano esserci alternative. Il Catania può ancora risollevarsi, se tutti faranno fino in fondo la loro parte. Questa partita non si è ancora conclusa, va giocata ed è la più importante per evitare la morte del Calcio Catania. Perchè fallire, oggi, significherebbe vivere un anno senza calcio e sprofondare nell’oblio. Un dramma nel dramma.

