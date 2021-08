PAROLA AI TIFOSI: “Avanti con lo stesso spirito di Vibo, bel Catania ma troppi errori sottoporta da evitare”

Dopo avere riportato alcune delle considerazioni più significative da parte della stampa calabrese sul risultato di 0-1 maturato allo stadio “Luigi Razza” tra Vibonese e Catania, leggendo i commenti dei tifosi etnei sul web ci accorgiamo come il popolo rossazzurro abbia espresso parere positivo in merito alla prestazione offerta dalla squadra di Baldini. Tra i tanti commenti presenti sul web, viene posto l’accento sull’avere visto un bel Catania, capace di “comandare il gioco” nonostante le numerose assenze ma anche che “ci vorrebbero tre-quattro acquisti funzionali” per rinforzare ulteriormente la rosa. Qualcuno si è soffermato sullo sviluppo del gioco con “l’idea di giocare sempre e tutti i palloni”, a conferma che il mister “ha dato un’impronta importante”.

C’è chi focalizza l’attenzione sui singoli, essendo rimasto favorevolmente impressionato dalle prove di Monteagudo, Russini (errore dal dischetto a parte), Ceccarelli e Borriello. Immancabile il commento di chi ricorda che, prima di sabato, il Catania non aveva mai vinto a Vibo Valentia. Altri evidenziano la prova dei giovani che “corrono e promettono tanto” ed il fatto che se la gara “fosse finita 6 a 0 per il Catania avremmo detto ugualmente che il risultato era troppo stretto”, aggiungendo però che “in campionato non bisogna fare tutti questi errori”, riferendosi alle troppe occasioni sprecate per andare a segno. Particolari sottolineature in merito alla visione della “maglia sudata, i calzini sporchi e qualche segno di tacchettate sulle gambe”, aspetti basilari da riportare sempre sul rettangolo verde, senza montarsi la testa e proseguendo il percorso con lo stesso spirito di Vibo.

