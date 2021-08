PAROLA AI TIFOSI – La domenica allo stadio: “Chi applaudiva Pulvirenti, oggi è intransigente con Sigi…”

A proposito del clima pesante che si respira in città in questi giorni, La domenica allo stadio, pagina Facebook vicina agli ultras della Curva Nord Catania, scrive il seguente messaggio: “C’è chi critica seduto nel divano di casa, chi si fa 1300 km solo per appendere uni striscione. La mentalità non dipende da quanti post scrivi sui social. La mentalità era fare la guerra a Pulvirenti mentre distruggeva il Catania tra gli applausi di tanti, molti dei quali oggi sono intransigenti con la Sigi. Come se noi non lo fossimo. Pensate questo perché non scriviamo niente? Siamo perfettamente consapevoli della situazione. Ma è facile esserlo con chi è debole, sbaglia tante cose, è un disastro nella comunicazione, non ha la forze per andare avanti. Forse è tutto vero. Ma se sette anni fa aveste fatto la guerra contro chi ha portato il Catania in questo stato – quando ancora si poteva salvare – oggi non saremmo in questo situazione di pre morte. E da questa complicità non vi salverete facendo i fenomeni oggi”.

