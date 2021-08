PELLEGRINO: “Cessioni Silvestri, Sarao, Welbeck e Dall’Oglio? Vi spiego. Estrella, aspettiamo il 23 agosto…”

Il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino, nel corso della conferenza stampa di presentazione di sponsor e divise ufficiali, ha fatto il punto della situazione con riferimento al calciomercato ed agli obiettivi da raggiungere nella prossima stagione:

“Il contratto con Sarao è stato risolto di comune accordo. Guardiamo ad una figura tecnica con caratteristiche diverse. Cerchiamo un attaccante valido quanto Sarao, se ci riusciamo e siamo bravi magari un pò più giovane perchè Sarao è molto forte ma ha 32 anni. Forse già stasera annunceremo un ragazzo del 2000 nazionale croato che prenderà il suo posto. Si tratta di un’operazione molto conveniente per la validità tecnica del profilo ma anche per le condizioni economiche. Si guarda ad un abbassamento dell’età media, finalmente siamo in grado di programmare”.

“In base alle nostre possibilità ed esigenze faremo un campionato competitivo, non parliamo di vittoria del campionato perchè bisogna essere coerenti con le cose che si fanno. Si può garantire un campionato da onorare perchè indossiamo una maglia che pesa e non si può pensare di poter disputare un campionato tanto per farlo. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere, l’anno scorso siamo arrivati quinti e vorremmo migliorare la posizione finale. Oggi possiamo creare qualche plusvalenza, specialmente quando le risorse sono limitate se non si programma la fatica aumenta. In questo momento abbiamo l’esigenza di programmare, stiamo tenendo acceso un motore. Abbiamo la voglia di lottare e di superare momenti difficili, di resistere, di fare tutto quello che possiamo per tenere in vita il Catania, che piaccia o no e con tutti i nostri limiti. E’ l’unica possibilità per darci un futuro migliore”.

“I motivi di coloro che hanno lasciato Catania? Silvestri aveva manifestato dei problemi seri e personali. E’ stato molto schietto e sincero con me. Di fronte ad un problema personale delicato abbiamo deciso di cederlo. A Welbeck il Catania ha proposto un biennale, avevamo le rassicurazioni della firma di Welbeck il lunedi mattina dopo quella di Baldini. Per due giorni è sparito e ce lo siamo ritrovati a Catanzaro. Dall’Oglio è una scelta condivisa. Avendo in rosa Maldonado, Provenzano, Rosaia e Cataldi ritenevamo utile sfoltire di età e caratteristiche. Il calciomercato si conclude a fine agosto, non bisogna avere fretta in un mercato molto difficile che si sbloccherà negli ultimi giorni. La squadra sarà competitiva e fatta di giovani di proprietà del Catania e calciatori meno giovani che daranno esperienza. Estrella? Il 23 agosto avremo una risposta definitiva circa un problema che deve essere superato, ci auguriamo di cuore che tutto si risolva per il meglio permettendo di rafforzare il reparto avanzato con il suo innesto”.

