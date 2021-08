PROVENZANO: “Tornare a Catania un sogno. Vittoria meritata, siamo pronti per il campionato”

Alessandro Provenzano, centrocampista palermitano del Catania, commenta la vittoria di misura ottenuta a Vibo Valentia: “E’ stata una partita molto combattuta, noi a causa del Covid in ritiro abbiamo avuto poche possibilità di disputare amichevoli, quindi era difficile all’inizio trovare il ritmo partita ma il Catania ha tenuto bene il campo, disputando una buona gara. Potevamo forse trovare la via del gol un pò prima ma siamo pronti per il campionato a mio avviso. Quando si sono aperti gli spazi abbiamo effettuato le nostre giocate tra le linee rendendoci pericolosi, senza rischiare più di tanto e creando le nostre occasioni. Vittoria meritata. Chi era a Catania l’anno scorso ci sta dando una grossa mano in campo, aiutandoci anche a capire l’onore e l’importanza che riveste la maglia rossazzurra. Anche i giovani hanno fatto bene. Siamo un bel gruppo, ce la metteremo tutta ogni domenica. Il mio ritorno a Catania? Dieci anni fa ero giovane, vinsi il campionato col Cosenza ed il Catania militava in Serie A, mi acquistò cedendomi in comproprietà. Ci tenevo a tornare perchè avevo lasciato qualcosa in sospeso, mi sarebbe piaciuto fare ritorno a Catania e finalmente si è realizzato un piccolo sogno. Ora testa al Monopoli, vogliamo partire subito col piede giusto in campionato”.

