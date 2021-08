REGINALDO: gli elogi di Baldini sanno di riconferma?

Non è un mistero che Baldini nutra stima nei confronti di Reginaldo. Sabato sembrava essere il favorito per trovare spazio al centro dell’attacco dal 1′, invece il mister – un pò a sorpresa – ha optato per l’inserimento di Russini nel ruolo di falso nueve. La punta brasiliana, però, ha fatto il suo ingresso in campo nel corso del secondo tempo. L’ex Reggina non ha creato grossi patemi d’animo alla retroguardia della Vibonese, fino a quando è arrivato l’episodio del calcio di rigore decisivo nell’economia della gara. Reginaldo, dall’alto della sua esperienza, ha trafitto l’estremo difensore Mengoni fissando il risultato sull’1-0 in favore del Catania. La prestazione offerta a Vibo Valentia non è dispiaciuta al tecnico di Massa che ha riconosciuto, in conferenza stampa, soprattutto il lavoro di grande sacrificio svolto dal calciatore classe 1983 avendolo impiegato all’occorrenza anche come mezzala, esterno offensivo e play, sottolineando inoltre di essere un esempio da seguire per tutti. Parole di fiducia che lasciano intendere la possibilità di una permanenza sotto l’Etna per Reginaldo.

