SERIE C – Lorenzini (Turris): “Tutto vero, il Catania mi ha chiamato ma…”

Ai microfoni di Tutto Sport Taranto, il difensore della Turris Filippo Lorenzini commenta l’anticipazione di qualche settimana fa della nostra testata in merito ad un tentativo effettuato dal Catania in sede di calciomercato nei suoi confronti: “Sì, tutto vero. Ho avuto dei contatti con la società etnea – dice – Il tecnico Baldini mi aveva già allenato e quindi mi chiamò. La Turris non mi ha voluto lasciare. Mi sarebbe piaciuto giocare in una piazza grande come quella siciliana ma sono felicissimo di militare ancora nella formazione biancorossa”.

