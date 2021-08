SPORT CATANESE: Giusi Malato sempre più al centro del progetto Nuoto Catania

Nota stampa Nuoto Catania

La Nuoto Catania comunica che dal 1 settembre 2021 la campionessa olimpica Giusi Malato, già responsabile tecnico dei settori giovanili della nostra società, assumerà la responsabilità della conduzione e del coordinamento di vasca della piscina Francesco Scuderi. Giusi sarà figura di riferimento per gli istruttori e per gli utenti a cui dovrà trasferire l’emozione di far parte di un grande gruppo e di una grande storia sportiva. “Sono orgogliosa di rappresentare la Nuoto Catania anche in questa veste – ha dichiarato Giusi Malato – La mia esperienza decennale mi porta ad essere ottimista. Vestire i colori rossazzurri per me è sempre un’emozione straordinaria! Non vedo l’ora di dare nuovo ossigeno al settore giovanile e mettermi a lavoro a 360 gradi per la Nuoto Catania. Ringrazio la società per la stima e la fiducia che ha riposto su di me”.

