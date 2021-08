STAMPA AVELLINESE: “Catania ancora su Santaniello”

Dalla stampa di Avellino, precisamente attraverso quanto riportano i colleghi di tuttoavellino.it, si evince che il Catania non avrebbe mollato la pista che porta all’attaccante Emanuele Santaniello. La fonte irpina sottolinea che la punta sarebbe corteggiata da mezza Lega Pro, aggiungendo che “negli ultimi giorni si sono tirate indietro Juve Stabia e Turris (anche se in casa corallina è tutto in divenire, considerata la voglia di partire di Luca Pandolfi), mentre Reggiana, Catania e Picerno insistono per accaparrarsi l’attaccante, ormai fuori dal progetto tecnico biancoverde”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***