STAMPA REGIONALE – Calcio siciliano: come si presentano Catania, Palermo e Messina ai nastri di partenza

L’edizionale palermitana del quotidiano La Repubblica si sofferma sul percorso di avvicinamento di Catania, Palermo e ACR Messina alla stagione 2021/22: “I rosanero ospiteranno al Barbera il Picerno alle 17:30, il Catania alla stessa ora andrà sul campo della Vibonese, il Messina sarà ospite, alle 21, della Juve Stabia. Il modo in cui arrivano i tre club al debutto, però, è completamente diverso. I rosanero sono già praticamente pronti per la nuova stagione, mentre rossazzurri e giallorossi sono ancora un cantiere aperto. A Catania Francesco Baldini cerca di isolare la squadra dalle vicende societarie che sono costate già il ritardo per alcune scadenze amministrative con la prospettiva di punti di penalizzazione in campionato. A Messina si guarda alla data del 20 agosto per sapere se si avrà l’agibilità e quindi si potrà giocare al Franco Scoglio il derby contro il Palermo”.

