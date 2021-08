STANCAMPIANO: il Catania non paga gli stipendi di giugno e la mente torna all’esperienza di Trapani…

E’ stato il primo acquisto del Catania 2021/22. L’estremo difensore palermitano Giuseppe Stancampiano ha accettato con entusiasmo la proposta del club rossazzurro, pur consapevole dell’incerta situazione societaria. La notizia del mancato pagamento degli stipendi di giugno non lo ha riguardato personalmente, visto che fa parte della rosa del Catania dal mese di luglio, ma la mente lo avrà riportato a quanto accadde lo scorso anno a Trapani.

In quel caso, dopo avere messo in mora la società granata, non furono pagati gli emolumenti relativi a giugno 2020. I trapanesi, dopo l’amara retrocessione dalla B, avrebbero dovuto affrontare la nuova stagione in terza serie. Per la mancata presenza del medico sociale e dell’allenatore, la squadra non scese in campo in occasione dell’esordio casalingo subendo la sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione. Nella seconda giornata rinunciò alla trasferta di Catanzaro perché senza guida tecnica. Il Giudice Sportivo deliberò quindi di escludere il Trapani dal campionato di competenza il 5 ottobre 2020 ed il conseguente svincolo di Stancampiano e compagni. L’auspicio è che, a Catania, non si ripeta qualcosa del genere rispettando le successive scadenze federali.

