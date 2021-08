TORRE DEL GRIFO: doppia seduta, Gatto decisivo nella sfida in famiglia

Proseguono gli allenamenti a Torre del Grifo con una doppia seduta di lavoro. Mister Francesco Baldini ha riunito il gruppo in sala video, in mattinata, per evidenziare approfondimenti tattici attraverso i filmati del lavoro svolto negli ultimi giorni. Nel pomeriggio, attivazione e sfida “in famiglia”: al termine dei 60 minuti di gioco, si è imposta per 1-0 la formazione in maglia rossa: Alessandro Gatto ha firmato la rete decisiva.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***