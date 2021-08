TORRE DEL GRIFO: allenamenti ripresi, il calendario verso Monopoli

Archiviata la giornata di riposo vissuta all’indomani della gara disputata a Vibo Valentia, il Calcio Catania informa che la squadra rossazzurra ha svolto oggi – lunedì 23 agosto – il primo allenamento in vista della sfida al Monopoli, in programma sabato 28 agosto alle 20.30 al “Vito Simone Veneziani” e valevole per la prima giornata del girone C del campionato. Dopo una prima fase condotta in palestra e l’attivazione in campo, mister Baldini ha suddiviso in due gruppi gli atleti a disposizione: per i rossazzurri che hanno sommato il maggior numero di minuti di gioco allo stadio “Razza”, sessione di rigenerazione; per tutti gli altri, partitella. La preparazione proseguirà da domani a venerdì con tre sedute pomeridiane e si concluderà venerdì con la rifinitura in trasferta.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***