TORRE DEL GRIFO: il gran caldo se ne va, sospiro di sollievo per i giocatori

Giornata di riposo per i rossazzurri che domani, venerdì 13 agosto, riprenderanno a sudare a Torre del Grifo. E lo faranno in condizioni climatiche decisamente migliori rispetto ai giorni scorsi, quando nel catanese si sono sfiorati addirittura i 50 gradi. Alla ripresa degli allenamenti, la squadra allenata da Francesco Baldini percepirà una temperatura massima non superiore ai 31-32 gradi almeno fino a lunedì. Nei giorni successivi le temperature si manterranno invece su valori pari a circa 30 gradi. Il meteo sorride finalmente al Catania salutando il gran caldo che ha stressato non poco i giocatori in questo periodo.

