TORRE DEL GRIFO: tra timori e perplessità si avvicina la prima amichevole

Tante nubi si sono addensate sul Calcio Catania in questi giorni e non si esclude l’ipotesi di dimissioni eccellenti, lato sportivo e/o societario. I problemi sono sotto gli occhi di tutti, si rischia di non adempiere anche alla successiva imminente scadenza federale generando ulteriore ansia fra i tifosi e la squadra. Situazione molto delicata in casa rossazzurra con il futuro del club a rischio ed i giocatori che seguono con attenzione ed apprensione quanto sta accadendo. Intanto i ragazzi agli ordini di mister Francesco Baldini proseguono con professionalità gli allenamenti a Torre del Grifo e domenica dovrebbero sostenere la prima amichevole di pre-campionato al cospetto di una compagine di categoria inferiore. Tra timori e perplessità, si va avanti ma il futuro resta nebuloso.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***