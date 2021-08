TORRE DEL GRIFO: ultimi giorni di ritiro per la squadra di Baldini

E’ trascorso meno di un mese dall’inizio del consueto ritiro precampionato del Catania a Torre del Grifo Village. Il gruppo a disposizione di Francesco Baldini non ha mai lesinato sforzi, seguendo fedelmente le direttive del mister. Allenamenti svolti con impegno e professionalità, malgrado non fosse affatto semplice isolarsi dal contesto extra-campo. Del resto giocatori e staff tecnico vivono dall’interno le difficoltà, essendo stati coinvolti direttamente attraverso il mancato pagamento degli stipendi di giugno che costerà al Catania una penalizzazione in termini di punti in classifica. Entro il 20 agosto, comunque, la proprietà ha assicurato di pagare gli arretrati. Intanto il gruppo prosegue gli allenamenti mentre si avvicina l’ultimo giorno di ritiro, fissato per sabato 14 agosto. Dovrebbero essere disputate altre amichevoli prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia Serie C.

