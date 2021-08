TRASFERTE: da Messina a Monterosi, i chilometri che il Catania dovrà macinare in questo campionato

Per il Catania si avvicina il momento di mettersi in viaggio per affrontare la prima trasferta stagionale. I rossazzurri sono attesi sabato 21 agosto dalla Vibonese allo stadio “Luigi Razza”, impianto che dista 196 chilometri rispetto al capoluogo etneo. Anche quest’anno il Catania sarà chiamato a girare mezza Italia toccando Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise e Lazio. Stavolta non ci saranno impegni in Abruzzo e Umbria.

In ordine crescente, gli stadi geograficamente più vicini sono quelli di Messina (96 km), del già citato impianto di Vibo Valentia, Palermo (215 km) e Catanzaro (254 km). Nel raggio dei 500 km ecco le trasferte in territorio lucano, pugliese e campano: Taranto (482 km), Potenza (501 km), Francavilla Fontana (512 km), Monopoli (527 km), Bari (538 km), Pagani (552 km), Avellino (566 km), Castellammare di Stabia (568 km), Bisceglie (576 km), Torre del Greco (577 km) e Andria (593 km).

Le quattro destinazioni più lontane sono invece Foggia (609 km), Campobasso (664 km), Latina (760 km) e Monterosi (829 km). Quest’ultimo è un comune di circa 5mila abitanti della provincia di Viterbo ed il suo stadio, il “Marcello Martoni”, sarà il più distante da raggiungere per i rossazzurri.

