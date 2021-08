UFFICIALE: Campagna Abbonamenti Catania al via, info e prezzi

Nota stampa Calcio Catania

Per il Calcio Catania, la nuova possibilità di aprire le porte del “Massimino” ai tifosi rossazzurri segna il recupero della dimensione più genuina del calcio, quella garantita dal sentimento profondo che lega i catanesi alla maglia, ai colori, allo stemma del club e alla matricola federale 11.700.

Mercoledì 11 agosto avrà inizio la nostra Campagna Abbonamenti e saranno in vendita, secondo una necessaria limitazione numerica, 2.500 tessere valide per assistere a tutte le gare interne dei rossazzurri nel girone C della Serie C 2021/22: l’abolizione della “Giornata Rossazzurra” esprime attenzioni e risposte concrete alle richieste di moltissimi appassionati.

In uno scenario generale di notevole difficoltà e in considerazione delle problematiche e delle restrizioni dell’ultimo biennio, il Calcio Catania tende la mano ai propri sostenitori, mantenendo invariati i prezzi stabiliti nell’ormai lontano 2016.

Saranno disponibili 800 abbonamenti validi per la Curva Nord, 800 per la Curva Sud, 600 per la Tribuna B, 250 per la Tribuna A e 50 per la Tribuna Élite.

SOTTOSCRITTORI “CATANIA CARD 11.700” E ABBONATI 2019/20

Il Calcio Catania non ha dimenticato i sacrifici aggiuntivi imposti dalla pandemia ai tifosi rossazzurri sia nella scorsa annata, quando non si realizzò la possibilità di conversione della card in abbonamento e lo svolgimento delle gare avvenne “a porte chiuse”, sia nel 2019/20, con l’interruzione della regular season. Pertanto, ai sottoscrittori della “Catania Card 11.700” ed agli abbonati 2019/20 sarà riservata la priorità per l’acquisto della tessera.

CANALI E MODALITÀ DI VENDITA

L’abbonamento potrà essere sottoscritto ed acquistato esclusivamente online, su ticketone.it, dopo aver preso visione di tutte le condizioni contrattuali e in particolare di quelle riferite al quadro normativo indotto dall’emergenza epidemiologica, comprese le specifiche relative alle condizioni d’accesso allo stadio ed agli obblighi da osservare durante la permanenza nell’impianto sportivo.

LINK PER L’ACQUISTO (dalle ore 12.00 di mercoledì 11 agosto)

https://sport.ticketone.it/47420/90600203/abbonamento-catania-a-19-gare-serie-c

FASI DI VENDITA

PRIMA FASE – DALLE ORE 12.00 DI MERCOLEDÌ 11 AGOSTO ALLE ORE 13.00 DI VENERDÌ 13 AGOSTO

Sottoscrizioni riservate ai titolari delle “Catania Card 11.700” – Il titolo sarà caricato esclusivamente sulla Fidelity “Catania Card 11.700”, inserendo quando richiesto il codice di 12 cifre reperibile nell’email di conferma ordine dell’acquisto della Fidelity.

SECONDA FASE – DALLE ORE 17.00 DI VENERDÌ 13 AGOSTO ALLE ORE 23.59 DI DOMENICA 29 AGOSTO

Sottoscrizioni riservate ai titolari delle “Catania Card 11.700” ed ai possessori dell’abbonamento Calcio Catania 2019/20 – Agli abbonati 2019/20 sarà richiesto l’inserimento nel campo “codice promozionale” del codice di 10 cifre relativo al numero tipografico del titolo cartaceo oppure del codice di 12 cifre relativo al codice identificativo della tessera “Cuore Rossazzurro” o “Catania Card 11.700”. Le tariffe saranno visualizzate solo dopo aver inserito un codice promozionale valido. Considerando la mappatura effettuata alla luce della capienza ridotta, non sarà possibile esercitare l’opzione per la conferma del posto. I possessori della tessera “Cuore Rossazzurro” potranno caricare direttamente il titolo digitale sulla stessa, inserendo l’identificativo della tessera. I possessori di abbonamento cartaceo potranno ricevere l’abbonamento solo in formato “stampa@casa”. Il pdf ricevuto vale come titolo di accesso alle gare comprese nell’abbonamento.

TERZA FASE – DALLE ORE 10.00 DI LUNEDÌ 30 AGOSTO – Vendita libera

PREZZI DEGLI ABBONAMENTI CALCIO CATANIA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/22

CATEGORIA “RIDOTTO” – Per le donne, gli under 18 (nati dal 1° gennaio 2003 in poi) e gli over 65 (nati negli anni 1956 e precedenti):

CURVA – € 70

TRIBUNA B – € 120

TRIBUNA A – € 200

TRIBUNA ÉLITE – € 400 (TARIFFA INTERA, RIDOTTO NON PREVISTO)

CATEGORIA “INTERO”

CURVA – € 100

TRIBUNA B – € 150

TRIBUNA A – € 250

TRIBUNA ÉLITE – € 400

