UFFICIALE: Dall’Oglio è un giocatore del Palermo

Mancava solamente l’annuncio ufficiale, dopo che già da qualche giorno si trovava a Palermo per sostenere le visite mediche di rito. Il centrocampista Jacopo Dall’Oglio, fresco di risoluzione consensuale del contratto con il Catania, ha firmato il contratto che lo legherà alla società rosanero fino a giugno 2022 con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B. Dopo due stagioni vissute in rossazzurro, dunque, Dall’Oglio dice sì alla proposta proveniente dalla sponda rosanero della Sicilia.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***