VERSO MONOPOLI-CATANIA: alla scoperta dei biancoverdi pugliesi

Dopo aver conseguito il passaggio al secondo turno della Coppa Italia di Serie C, il Catania prosegue la preparazione in vista dell’esodio in campionato, programmato per sabato prossimo, ore 20:30, al “Vito Simone Veneziani” di Monopoli. La sfida si preannuncia irta di insidie ed ostacoli per gli uomini di mister Baldini.

Il Monopoli ha tagliato il traguardo della settima partecipazione consecutiva al campionato di Serie C, avendo raggiunto nel 2020 il miglior piazzamento della propria storia iniziata nel 1966. I biancoverdi contano 26 partecipazioni ai tornei professionistici e una Coppa Italia di Serie D vinta nel 2015 sotto la guida di un grande attaccante della storia rossazzurra: Ciccio Passiatore.

Oltre che sul fattore casalingo (campo tradizionalmente ostico per il Catania visti i precedenti spesso favorevoli al Monopoli), la squadra pugliese potrà contare su un organico di tutto rispetto per la categoria. Tra i volti nuovi spiccano sicuramente Francesco Grandolfo (8 reti in 40 presenze con il Legnago), Gennaro Borrelli, Leonardo Loria (giovane portiere cresciuto tra le fila della Juventus) e Manuel Nocciolini (esperto centravanti con all’attivo più di 250 presenze in Serie C). Quasi tutti i pezzi pregiati sono stati trattenuti; infatti, eccezion fatta per le partenze di Bunino, Soleri, Paolucci e Menegatti, l’ossatura di base è stata mantenuta inalterata, contando sulla riconferma di ottimi elementi quali: Mercadante, Viteritti, Piccinni, Starita, Guiebre e Riggio.

La direzione tecnica del Monopoli era stata affidata per tre stagioni di fila a Beppe Scienza, ex centrocampista del Catania nelle annate 1988-89 e 1989-90. L’unica incognita può essere legata proprio al cambio di allenatore con l’arrivo di Alberto Colombo (ex coach di Virtus Francavilla, Alessandria e Vicenza) che, normalmente, predilige la difesa a quattro ma nei mesi scorsi ha adottato il 3-5-2, stesso modulo utilizzato in occasione del recente match di Coppa.

