VERSO MONOPOLI-CATANIA: due recuperi in casa rossazzurra

Sabato il Catania renderà visita al Monopoli. In vista dell’esordio in campionato allo stadio “Vito Simone Veneziani”, mister Francesco Baldini recupera due giocatori che non erano disponibili per la trasferta di Vibo Valentia a causa di problemi fisici. Si tratta del laterale destro Alessandro Albertini e del centrale difensivo brasiliano Claiton. Entrambi hanno ripreso regolarmente ad allenarsi a Torre del Grifo, comunque non dovrebbero giocare dall’inizio a Monopoli dando ancora una volta spazio a Luca Calapai e Juan Cruz Monteagudo.

