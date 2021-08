VERSO MONOPOLI-CATANIA: tra gli etnei convocati, solo in due finora a segno coi biancoverdi

Dando un’occhiata alla lista dei 21 rossazzurri convocati per la trasferta di Monopoli, notiamo come solamente due calciatori siano entrati nel tabellino dei marcatori al cospetto del Gabbiano finora. Si tratta del laterale destro Alessandro Albertini, recuperato dal problema fisico che lo aveva costretto a saltare il match di Coppa Italia con la Vibonese, e Andrea Russotto. Albertini andò a segno al “Veneziani” quando vestì la maglia della Virtus Francavilla, pareggiando il derby pugliese con il risultato di 1-1, in risposta al momentaneo vantaggio biancoverde di Mattia Montini (Lega Pro 2016/17). Russotto, invece, perforò la difesa monopolitana il 6 dicembre 2016 contribuendo al 4-1 del Catania allo stadio “Massimino”. In quella occasione l’attaccante romano siglò la prima rete dell’incontro.

