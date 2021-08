VERSO MONOPOLI-CATANIA: Pinto e gli altri ex attuali dell’incontro

Considerando gli attuali organici delle due squadre e non quelli del passato, sono quattro gli ex dell’incontro Monopoli-Catania, valevole per l’esordio in campionato. La scorsa stagione i difensori Antonio Giosa e Simone Sales lasciarono i biancoverdi pugliesi dopo avere totalizzato rispettivamente 11 e 14 presenze. Breve periodo di militanza a Monopoli, dunque, prima di passare al Catania. Entrambi, però, potrebbero saltare la trasferta di sabato in base alle evoluzioni del mercato (a rischio soprattutto Sales, in trattativa con la Fidelis Andria). Idem l’attaccante Alessandro Gatto, che giocò in Puglia nella stagione 2016/17 segnando 7 gol su 37 apparizioni complessive. Figura poi il laterale sinistro Giovanni Pinto, che vanta un trascorso importante tra le fila monopolitane. Per lui non sarà mai una partita come le altre; infatti dal 2013 al 2017 l’esterno mancino è stato assoluto protagonista in maglia biancoverde. Per lui, tra Serie D e C, sono state ben 66 le presenze complessive con la maglia del Monopoli, accompagnate da 5 reti e 11 assist.

