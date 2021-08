VERSO VIBONESE-CATANIA: attesa per l’esordio ufficiale dei rossazzurri

Alle 17:30 il Catania esordirà al “Luigi Razza” di Vibo Valentia per il primo turno della Coppa Italia di Serie C (la vincente affronterà nel secondo turno il Catanzaro al “Ceravolo”). Il match vede leggermente favoriti gli etnei, sebbene la compagine di mister Baldini faccia i conti con numerose defezioni e sia ancora una sorta di cantiere aperto, vista la necessità di cedere gli esuberi e di reperire altri innesti sul mercato. Fondamentale non sottovalutare un avversario che si preannuncia volitivo e dimostrare sin dalle prime battute la voglia di imporre il proprio gioco, esattamente come accaduto nel finale della passata stagione.

In più bisogna riscattare i quattro precedenti in terra calabrese che abbiamo già ricordato, con la squadra del presidente Pippo Caffo a mantenere sempre l’imbattibilità grazie ai 3 pareggi ed all’unica vittoria, il clamoroso 5-0 che costò l’esonero di Camplone. Sarà inoltre un bel test per il Catania, un antipasto del campionato senza dimenticare che la Coppa Italia di categoria può rappresentare uno strumento utile in ottica playoff, dato che la vincente della competizione salterebbe i turni preliminari degli spareggi promozione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***