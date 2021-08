VERSO VIBONESE-CATANIA: Baldini vuole partire col piede giusto

Il Catania prosegue da martedì gli allenamenti a Torre del Grifo in preparazione della trasferta di Vibo Valentia. Si tratta del primo impegno stagionale, mister Francesco Baldini vuole verificare con ancora più attenzione il lavoro svolto dal gruppo nell’arco di un mese. C’è curiosità per vedere come la squadra risponderà sul rettangolo verde ai carichi pesanti sostenuti in ritiro. Vista l’assenza di Sarao, trasferitosi al Gubbio, vedremo se sabato toccherà a Reginaldo giocare dal 1′ al suo posto. In ogni caso i rossazzurri verranno schierati secondo un 4-3-3 di base, modulo prediletto del tecnico di Massa.

Negli ultimi giorni è stato intensificato il lavoro sulla velocità, la costruzione di gioco e la tattica con lo svolgimento di un paio di partitelle utili per testare uomini e condizione generale della squadra. Oggi, venerdì 20 agosto, il mister terrà la prima conferenza stampa pre-gara della stagione 2021/22. L’obiettivo è quello di partire subire col piede giusto su un campo tradizionalmente ostico per il Catania, finora mai vittorioso allo stadio “Luigi Razza”.

