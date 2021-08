VIBONESE – CATANIA: come assistere alla partita via streaming

Tutte le partite valevoli per la Coppa Italia Serie C saranno mandate in onda da Eleven Sports. Lo stesso, pertanto, accadrà in occasione di Vibonese-Catania, il cui fischio d’inizio è stato fissato per sabato 21 agosto allo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia. E’ possibile sottoscrivere un abbonamento al seguente link: https://elevensports.com/it/italy. I prezzi, visionabili sul sito di Eleven Sports, sono di 7.99 euro per l’abbonamento mensile e 69.99 euro per l’abbonamento annuale. Eleven Sports è disponibile anche attraverso la piattaforma YouTube, sempre in abbonamento: https://www.youtube.com/user/SportubeWebTv

