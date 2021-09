ACCADDE OGGI: 26 settembre 2015, esordio casalingo in Lega Pro. Il Catania azzera la penalizzazione

26 settembre 2015. Mille emozioni allo stadio “Angelo Massimino” in occasione di Catania-Ischia Isolaverde, partita valida per l’esordio casalingo in Lega Pro dei rossazzurri. Terza vittoria consecutiva per la formazione allenata da Pancaro.

Al 8′ Calderini sfrutta un’ingenuità difensiva dell’Ischia rubando il tempo al diretto avversario per poi, a tu per tu con Mirarco, insaccare. Nel giro di pochi minuti, però, gli ospiti reagiscono fino a trovare la via del gol con Izzillo e Mancino. Quest’ultimo trasforma un calcio di rigore concesso per effetto di un fallo evitabile di Liverani. La gara si complica per il Catania, ma gli etnei non mollano la presa. Al 17′ ci pensa Russotto con una prodezza a pareggiare i conti. Calcio di punizione impeccabile che non lascia scampo a Mirarco. Al 41′, sugli sviluppi di una nuova punizione di Russotto, la deviazione di Pelagatti in area vale il sorpasso rossazzurro. Nella ripresa, i neo entrati Di Grazia e Calil confezionano la quarta rete: assist del primo a beneficio del secondo, esultante sotto la Curva Sud. Finisce 4-2, azzerata la penalizzazione in classifica e buon momento attraversato dalla formazione dell’Elefante.

TABELLINO PARTITA

CATANIA: Liverani; Parisi, Nunzella, Agazzi, Pelagatti, Bergamelli, Falcone, Scarsella, Calderini (80′ Di Grazia), Castiglia (65′ Musacci), Russotto (52′ Calil). A disp.: Ficara, Bacchetti, Bastrini, Garufo, Ferrario, Barisic, Plasmati. All. Pancaro.

ISCHIA: Micarco, Florio, Bruno, Filosa, Moracci, Izzillo (77′ Porcino), Armeno, Calamai (72′ Meduri), Fall (89′ Palma), Mancino, Kanoute. A disp.: Iuliano, Patti, Guarino, Savi, Bargiggia, Manna. All. Bitetto.

RETI: 7′ Calderini, 9′ Izzillo, 11′ Mancino su rigore, 17′ Russotto, 41′ Pelagatti, 88′ Calil.

ARBITRO: Dionisi di L’Aquila (D’Annibale-Maiorano).

AMMONITI: Liverani, Izzillo, Florio, Armeno, Calil.

