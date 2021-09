ACCADDE OGGI: 28 settembre 2014, Calaiò regala al Catania i primi tre punti stagionali

28 settembre 2014. Con un gol del grande ex di turno, Emanuele Calaiò, il Catania piega 2-1 il Pescara e conquista il primo successo in Serie B. Tre punti fondamentali che consentono agli etnei di riportarsi a ridosso della zona play-off. La squadra rossoazzurra è riuscita a condurre in porto un risultato che già per tre volte nelle precedenti giornate le era sfuggito di mano. Il Pescara resta malinconicamente ultimo da solo in fondo alla classifica e recrimina per le occasioni sprecate.

La gara si mette subito nel migliore dei modi per gli etnei che dopo meno di 1′ si procurano con Rosina (fallo di Pesoli) un rigore che lo stesso ex attaccante del Siena trasforma. Il Pescara si rimbocca le maniche, sfiora subito il pari con Appelt ma, al 19′, rischia di capitolare ancora su un colpo di testa di Calaiò che termina a lato di un soffio. Gol mancato, gol subìto: gli abruzzesi tirano un sospiro di sollievo e sul capovolgimento di fronte pareggiano con Melchiorri che riceve palla in area da Bjarnason, si gira, e con un pregevole sinistro a giro da destra batte Anania.

Il Catania accusa il colpo ma il Pescara non ne approfitta sciupando tre buone occasioni. Dagli spogliatoi esce un altro Catania che dopo appena 6′ torna avanti: Jankovic smarca al limite Calaiò che con un preciso sinistro in diagonale supera Fiorillo. Il Pescara fatica a rialzarsi ma gli uomini di Sannino non chiudono i conti con lo stesso Calaiò e con Castro. E così rischiano fino in fondo di essere raggiunti. Prima da Bjarnason, che all’89′ in tuffo di testa non trova lo specchio per un soffio, e poi, dopo essere rimasto in 10 per l’espulsione di Gyomber, dal subentrato Pasquato che all’ultimo dei 7′ di recupero centra un clamoroso palo interno ad Anania battuto.

TABELLINO PARTITA

Catania (4-1-4-1): Anania; Peruzzi, Gyomber, Spolli, Monzon; Capuano; Rosina, Jankovic (8′ st Leto), Castro (47′ st Sauro), Martinho; Calaiò. A disp. Ficara, Parisi, Escalante, Garufi, Marcelinho, Cani, Aveni. All. Sannino

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Pucino, Zuparic, Pesoli, Grillo; Nielsen, Bjarnason, Guana; Politano (39′ st Pogba), Melchiorri (36′ st Sowe), Caprari (28′ st Pasquato). A disp. Aresti, Cosic, Boldor, Grillo, Nielsen, Lazzari. All. Baroni

Arbitro: Ghersini

Assistenti: Di Iorio, Caliari

IV Ufficiale: Saia

Reti: 2′ pt Rosina (rig.), 20′ pt Melchiorri, 6′ st Calaiò

Ammoniti: Pesoli, Gyomber, Calaiò, Monzon, Appelt Pires, Leto, Pucino

Espulso: al 45′ st Gyomber per doppio giallo

