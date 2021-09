ACCADDE OGGI: 29 settembre 2013, il Catania sorride con Plasil e Castro

29 settembre 2013. Il Catania torna a vincere nel campionato di Serie A ed abbandona lo scomodo ultimo posto in classifica. Lo fa battendo allo stadio “Angelo Massimino” per 2-0 il Chievo Verona che aggancia a quota 4 punti. Successo meritato che diventa concreto grazie ai gol di Jaroslav Plasil e Lucas Castro, al termine di una gara sempre all’altezza della situazione. Male i gialloblu, apparsi stanchi e con poche idee. Rolando Maran che rinunciava allo squalificato Bellusci, era alla ricerca della prima vittoria ed ha chiesto e ottenuto dalla squadra una prova convincente, dominando soprattutto a centrocampo contro l’undici di Giuseppe Sannino.

Già dalle prime battute, il Catania fa capire le proprie intenzioni bellicose. Bergessio, nonostante non sia al meglio delle sue condizioni, si batte come un leone per tenere alta la squadra e fare da sponda ai compagni. Al 13′ Puggioni è costretto ad un doppio intervento risolutore su Bergessio prima e su Barrientos poi. Qualche istante più tardi il Catania passa: il centravanti difende palla al limite e l’appoggia verso l’accorrente Plasil che, dal limite, fulmina Puggioni con un tiro radente che si insacca sbattendo sull’interno del palo. Lo stesso ceco ex Monaco, che firma il suo primo gol in A, potrebbe raddoppiare con un colpo di testa sottomisura mentre Andujar ha davvero poco da fare, complice l’ottimo lavoro della difesa e la scarsa incisività degli ospiti.

Gli ingressi di Sardo e Lazarevic non cambiano volto alla gara che, ad inizio ripresa, si chiude di fatto: il velenoso cross di Castro, dal vertice sinistro dell’area clivense, non trova la deviazione di Bergessio ma Puggioni si lascia sorprendere e il pallone si infila beffardo in rete. Resta da giocare quasi tutto il secondo tempo ma, ormai, l’esito del match è già segnato: gli etnei addormentano la gara col possesso palla e controllano agevolmente le sortite del Chievo.

TABELLINO PARTITA

CATANIA (4-3-3): 21 Andujar; 13 Izco, 6 Legrottaglie, 5 Rolin, 34 Biraghi; 8 Plasil, 7 Tachtsidis, 4 Almiron (dal 59′ Guarente); 28 Barrientos, 9 Bergessio (dal 75′ Maxi Lopez), 19 Castro. (1 Frison, 35 Ficara, 33 Capuano, 18 Monzon, 24 Gyomber, 20 Freire, 23 Boateng, 11 Leto, 26 Keko). All. Maran.

CHIEVO (4-4-2): 1 Puggioni; 21 Frey, 32 Bernardini, 12 Cesar, 93 Drame (dal 46′ Sardo); 10 Sestu (dal 53′ Lazarevic), 8 Radovanovic, 27 Rigoni, 20 Estigarribia (dal 59′ Improta); 31 Pellissier, 77 Thereau. A disp: 18 Squizzi, 28 Silvestri, 33 Papp, 4 Claiton, 56 Hetemaj, 9 Bentivoglio, 14 Calello, 22 Acosty, 43 Paloschi, 90 Ardemagni. All: Sannino.

MARCATORI: 22′ Plasil, 54′ Castro

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

AMMONITI: Dramè, Legrottaglie, Tachtsidis, Radovanovic, Barrientos

