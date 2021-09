ACCADDE OGGI: 30 settembre 2007, il Catania spaventa il Milan con ‘Malaka’

30 settembre 2007, Serie A. Ennesimo pareggio per gli uomini di Ancelotti in avvio di campionato. Questa volta è il Catania a fermare i campioni d’Europa al “Meazza”. Il Milan fa molto possesso palla, ma la sua manovra è lenta e macchinosa e non riesce a sfondare il muro eretto da un Catania che si difende ordinatamente e riparte in contropiede con estrema efficacia.

Al 25′ Spinesi si beve la difesa rossonera, il suo tiro respinto da Kalac torna tra i piedi dell’attaccante etneo che può servire così un comodo assist a Martinez, appostato sul secondo palo e pronto ad insaccare. Ad inizio ripresa solo attraverso un calcio di rigore trasformato da Kakà i padroni di casa pervengono al pareggio. Il Milan continua a spingere ma con poco costrutto, mentre il Catania lotta e conquista un meritatissimo e prezioso punto.

TABELLINO PARTITA

MILAN: Kalac; Cafu (1′ st Oddo), Bonera, Kaladze (8’st Nesta), Favalli; Gattuso, Pirlo, Ambrosini (1′ st Gilardino); Kakà, Seedorf ; Inzaghi. In panchina: Fiori, Jankulovski, Brocchi, Gourcuff.

Allenatore: Ancelotti

CATANIA: Polito; Sardo, Terlizzi, Stovini, Vargas; Izco, Edusei, Biagianti; Martinez (21’st Sabato) , Mascara; Spinesi. In panchina: Bizzarri, Silvestri, Sottil, Babù, Colucci, Morimoto. Allenatore: Baldini (in panchina Atzori).

ARBITRO: Gervasoni di Mantova

RETI: 25’pt Martinez; 3’st Kakà (rig).

NOTE: giornata grigia e umida, terreno in mediocri condizioni, spettatori 49.835, incasso 836.956,37

euro, angoli 6-5 per il Milan. Ammoniti Seedorf, Martinez, Edusei, Kakà, Terlizzi, Spinesi, Pirlo, Inzaghi. Recupero: 1′; 4′.

