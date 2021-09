ANTENUCCI (Bari): “Solo 15 minuti di sofferenza, abbiamo dimostrato di essere superiori al Catania”

Ai microfoni di Radio Bari, l’attaccante biancorosso Mirco Antenucci analizza in questi termini la vittoriosa prestazione di Catania: “Sono punti importanti che mettiamo in cascina. Per costruire un campionato ci vogliono punti, oggi ne sono arrivati tre facendo una buona partita. Eravamo un pò preoccupati per il caldo, invece abbiamo fatto abbastanza bene. Nella ripresa c’è stato un quarto d’ora di sofferenza ma abbiamo disputato la partita giusta, creando occasioni e soffrendo poco. Stiamo crescendo e raccogliamo punti. Abbiamo subito 2-3 ripartenze dove si poteva fare meglio, ma il calcio è fatto di episodi. Il pareggio aveva dato un pò di coraggio al Catania anche con la spinta dei propri tifosi. E’ stato un pò difficile per noi ma ci siamo ripresi trovando con coraggio il 2-1. Eravamo un pò demoralizzati dopo avere preso l’1-1 non soffrendo mai, ho detto ai ragazzi di stare tranquilli e che ce la potevamo fare a vincere, dimostrando sul campo di essere superiori al Catania”.

