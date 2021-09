ARBITRO DI GRACI: statistiche del “fischietto” di Catanzaro-Catania

Nei giorni scorsi abbiamo dato spazio ai precedenti di Alessandro Di Graci, arbitro designato per Catanzaro-Catania, con le due squadre che si affronteranno lunedì sera allo stadio “Nicola Ceravolo”. Analizziamo brevemente il quadro statistico delle partite dirette dal “fischietto” della sezione di Como.

142 le gare arbitrate con un totale di 598 cartellini gialli estratti, 38 rossi ed un numero non trascurabile di calci di rigore concessi (59, media 0.42 a partita). Per 67 volte le squadre di casa hanno conseguito la vittoria, mentre si registrano 31 pareggi e 44 affermazioni esterne. In questa stagione ha diretto tre incontri, due dei quali validi per il girone B e C di Serie C, uno valevole per il campionato Primavera 1: partite caratterizzate dalla realizzazione di un gol di scarto. Parliamo di Pescara 2-1 Ancona, Fidelis Andria 0-1 Virtus Francavilla e Juventus 1-2 Napoli (Under 19).

