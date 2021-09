ARBITRO MAGGIO: statistiche del “fischietto” di Paganese-Catania

Come riportato nei giorni scorsi, sarà il sig. Enrico Maggio della sezione di Lodi a dirigere l’incontro Paganese-Catania. Dopo avere reso noti i precedenti delle due squadre con il “fischietto” lombardo, spazio alle statistiche principali del direttore di gara designato per la sfida di domenica pomeriggio al “Marcello Torre”. Includendo i campionati giovanili sono 130 le partite dirette da Maggio, di cui 43 tra i professionisti (Serie C, Coppa Italia e Coppa Italia Serie C). Il bilancio delle sanzioni (cartellini gialli/rossi) comminate in competizioni professionistiche è di 157 ammonizioni e 13 espulsioni con una media rispettivamente di 3.7 gialli e 0.3 rossi a partita. Sono invece 32 i calci di rigore assegnati (15 tra i professionisti). Sotto la direzione del sig. Maggio le squadre di casa hanno collezionato sinora 93 vittorie, 38 pareggi e 35 sconfitte.

