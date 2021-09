BALDINI: “Questa è la determinazione che voglio. Sta a noi riportare la gente allo stadio. Sipos deve migliorare ancora tanto”

Mister Francesco Baldini a commento della prestazione offerta dal Catania contro la Fidelis Andria nel post-gara del “Massimino”:

“Quello che m’interessava oggi era l’approccio, la determinazione a prescindere da tutti gli aspetti tecnico-tattici. Devo fare i complimenti ai ragazzi perchè sono stati bravi. Abbiamo il dovere di compattarci immediatamente e metterci alle spalle tutte le chiacchiere, dobbiamo pensare al campo ed oggi i ragazzi lo hanno fatto. Se l’atteggiamento è questo, anche quest’anno potremo dire la nostra contro tutti e divertirci. Vedere il pubblico sugli spalti? E’ stata un’emozione molto bella. Ho guardato un pò la tribuna nel tragitto che mi portava dal tunnel alla panchina, non c’ero più abituato. I ragazzi devono capire che sta a loro riportare tutta la nostra gente allo stadio, ricreare entusiasmo”.

“Cosa è bastato fare per ripartire bene dopo Monopoli? Basta incazzarsi qualche volta… no, scherzo (ride, ndr). I ragazzi sono stati bravi. Io non ho segreti. Sapevo che sarebbe arrivata una scoppola, pensavo in Coppa e invece i ragazzi sono stati bravissimi a Vibo. Era matematico che arrivasse dopo tutte le chiacchiere, le numerose partenze ed i tanti arrivi. Per fortuna è successo alla prima giornata di campionato. E’ bastato ripartire da quello che non abbiamo fatto a Monopoli. Cosa è cambiato rispetto a una settimana fa? La determinazione, la fine del mercato. Questi sono i ragazzi che arriveranno almeno fino a gennaio”.

“Sipos? Mi fa da traduttore Ercolani che parla benissimo l’inglese, però il ragazzo ha già iniziato ad imparare l’italiano e poi il linguaggio del calcio è semplice. Settimana scorsa non poteva giocare dall’inizio perchè era arrivato da poco. Adesso ha svolto una settimana importante di lavoro ed ha giocato, è cambiato che abbiamo due attaccanti che non avevamo tempo fa, lui e Moro. E quindi siamo ritornati a lavorare con una vera punta centrale di ruolo. Deve migliorare ancora tanto. Mi sono piaciuti tantissimo i suoi primi 20 minuti. Dopo il gol ha lavorato un pò meno fuori dalla linea della difesa e quindi è andato a farsi marcare. A fine primo tempo abbiamo parlato e gli ho richiesto di venir fuori a giocare perchè lui è bravo ad attaccare lo spazio ed io voglio gli attaccanti – prime punte ed esterni – che guardino la porta e non vengano a giocare sempre di spalle. Lui nelle due circostanze capitate ha fatto gol. A Monopoli gli era capitata una situazione analoga sul 2-0 e si è fatto portare via la palla, stavolta è stato molto bravo”.

“Io non ho giocatori inamovibili in rosa, con le cinque sostituzioni a disposizione se pensiamo che il calcio si giochi in 11 sarebbe complicatissimo. Il calcio si gioca in 16 ogni domenica e quindi inamovibili non ce ne sono. Biondi mezzala? Oggi mi serviva in questo ruolo. Ho bisogo di conoscerlo ancora meglio. Ha un atteggiamento e temperamento che mi piace, fondamentale per questa squadra. Rosaia era ammonito e non volevo complicarmi la situazione. Ho pensato anche di togliere Russotto che era un pò nervoso. Il non aver fatto amichevoli un pò ha pesato però la bravura dello staff che ho a disposizione è quella che abbiamo giocato la nostra terza partita senza calciatori con i crampi, vuol dire che il lavoro è stato fatto bene”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***