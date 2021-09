BIONDI: il jolly catanese a disposizione del Catania dopo la serataccia di Ferrara

Settimana scorsa ha disputato la sua ultima gara stagionale con la maglia del Pordenone, prima di trasferirsi in prestito al Catania. Serata assolutamente da dimenticare per i neroverdi, travolti per 5-0 dal club di Tacopina a Ferrara. Kevin Biondi è sceso in campo al minuto 66 nel tentativo di rientrare in qualche modo in partita, ma nulla ha potuto contro lo strapotere della squadra ferrarese. Adesso il jolly catanese classe 1999 riparte dalla dimensione Serie C e dal Catania, club che aveva lasciato lo scorso mese di gennaio per fare il salto di qualità in B. Non assicurandogli sufficiente spazio in squadra, il Pordenone ha deciso di cederlo in prestito secco e di riportarlo proprio sotto l’Etna, dove continuerà a seguire con attenzione i suoi progressi.

