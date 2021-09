CALCIO IN PROVINCIA: Acireale, prima gioia grazie a Lodi. Amarezza Giarre, molto bene il FC Motta

Consueta finestra riservata alle squadre della provincia di Catania militanti nei campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione.

Cominciando dalla D, all’Acireale basta un gol di Lodi (60′) per battere il Cittanova in casa, all’esordio in campionato. 1-0 interno anche per il Paternò, che piega le resistenze della Sancataldese grazie al gol di Mascari (6′). Inizia male, invece, il cammino del Biancavilla che cade sul campo del San Luca per 2-1. Vantaggio illusorio di Fichera (39′), poi arriva il pareggio di Amenta (43′) ed il secondo gol dei padroni di casa firmato da Crucitti (52′). Esordio amaro per il Giarre, sconfitto in trasferta dal Portici. Giarresi in svantaggio già al 6′, successivamente un’autorete di Izzo consente ai gialloblu di pareggiare i conti. Al 51′ Arcidiacono ribalta il risultato, prima del 2-2 di Carrotta (56′) e del tris di Elefante (69′) che condanna il Giarre al ko.

In Eccellenza si registrano ancora positivi al Covid nell’Aci Sant’Antonio e, pertanto, salta pure la partita col Palazzolo. Solito “teatrino” in casa Atletico Catania, gli atletisti restano in campo con sei uomini per lo 0-6 finale al cospetto dell’Acicatena: marcatori Semprevivo (5′), Barbagallo (7′), La Piana (12′), Kabangu (15′) e Cortes (20′, 25′). Città di Viagrande sconfitto dalla Virtus Ispica in virtù delle reti di Bonnici (37′) e Sowe (72′). In Promozione girone C molto bene il FC Motta che cala il poker ottenendo la seconda vittoria consecutiva, al cospetto del San Gregorio. Montalto sblocca il risultato (15′), pari ospite di Provenzano (38′), ma praticamente subito i padroni di casa realizzano il 2-1 con Inserra (40′). Nel corso della ripresa Luca (65′) e Sinatra (74′) chiudono il match sul 4-1.

Ok il Real Aci che infligge un 2-0 all’Atletico 1994 con marcature di Napoli (47′) e Di Blasi (93′). Tris del Calatabiano contro l’Atletico Nissa. Gli ospiti sono i primi ad andare a segno, marcatore Alù (10′). Il Calatabiano reagisce e la gara cambia radicalmente nel corso dell’ultima mezz’ora. Arrivano infatti la doppietta di Condorelli (65′, 76′) ed il gol di Romeo (73′). 3-0 del Misterbianco sull’Armerina (35′ Fisichella, 55′ Nicolosi, 85′ Montalto), invece la Gymnica Scordia s’impone per 3-1 fuori casa con il Ciclope Bronte, a cui non basta la rete di Scafiti (75′). Gli altri gol sono stati siglati da Vitellino (10′), D’Imprima (55′) e Missale (90′).

Ko di misura per il Belpasso, sconfitto dalla Leonfortese in trasferta (decisivo La Spina al 15′). Don Bosco trascinato dai gol di Charty (20′, 57′), Suffia (31′) e Mirci (45′). Nel finale Sorbello rende meno amaro il ko per lo Sporting Lavinaio. Nel girone D di Promozione, Mazzarrone corsara sul campo dello Sporting Eubea. Al 31′ padroni di casa avanti con Bonaccorsi, ma tra i minuti 78 e 88 il Mazzarrone trova gli episodi decisivi per l’1-2 finale entrando nel tabellino dei marcatori Majorana e Gomez.

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

Santa Maria Cilento 3 Cavese 3 Lamezia Terme 3 Gelbison 3 Portici 3 Trapani 3 San Luca 3 Acireale 3 Licata 3 Paternò 3 Giarre 0 Biancavilla 0 S. Agata 0 Cittanova 0 FC Messina 0 Sancataldese 0 Castrovillari 0 Rende 0 Real Aversa 0 Troina -6

CLASSIFICA ECCELLENZA GIRONE B

Igea 6 Taormina 6 Carlentini 6 Ragusa 6 Palazzolo 3 Acicatena 3 Jonica F.C. 3 Nebros 3 Leonzio 3 Virtus Ispica 2 Aci Sant’Antonio 0 Città di Siracusa 0 Città di Viagrande 0 Real Siracusa Belvedere 0 Santa Croce 0 Atletico Catania 0

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE C

F.C. Motta 6 Città di Calatabiano 6 Gymnica Scordia 6 Real Aci 4 Leonfortese 4 Atletico 1994 3 Don Bosco 2000 3 Belpasso 2014 3 Misterbianco Calcio 3 Atletico Nissa 1 San Gregorio 1 Club Sportivo Lavinaio 0 Armerina 0 Ciclope Bronte 0

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE D

Mazzarrone 6 Nuova Città di Gela 6 Frigintini 4 Città di Comiso 4 Città di Canicattini 3 Megara 1908 3 Scicli 3 Vittoria 2020 2 Sporting Eubea 1 Città di Avola 2020 1 Pro Ragusa 1 Priolo Gargallo 1 RG 0 Modica 0

