CALCIO SICILIANO – Palermo, tifosi si scagliano contro Saraniti: “Hai tradito la tua città…”

Vagonata di commenti di disappunto e insulti, sui social, all’indirizzo di Andrea Saraniti. L’attaccante palermitano – cresciuto peraltro nelle giovanili del Catania – ha avuto il merito di sbloccare il risultato in favore del Taranto, nella partita vinta 3-1 proprio contro il Palermo allo stadio “Iacovone”. Gol ed esultanza sfrenata per lui, dopo essere stato escluso dal progetto tecnico rosanero. Molti tifosi palermitani non hanno apprezzato, rivolgendogli frasi come: “Al Barbera sarai riempito dai fischi”; “Ci può stare tutto, che fai gol e quant’altro, ma che esulti come se avessi vinto un mondiale contro la squadra della tua città ti rende solo ridicolo”; “Ricordati che sei palermitano, hai tradito la tua città”; “Vergognati”, “Sei una me**a”. Il centravanti, dal canto suo, ha spiegato di avere “messo in campo la solita rabbia, cosa che non ho fatto nella scorsa stagione a casa mia”.

