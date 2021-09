CATANIA-BARI: dirigerà Perenzoni, i precedenti delle due squadre con l’arbitro. Etnei mai vittoriosi

Sarà il signor Daniele Perenzoni, della sezione A.I.A. di Rovereto, l’arbitro della gara Catania-Bari, valevole per la quarta giornata del girone C di Serie C ed in programma domenica 19 settembre, alle ore 14.30, allo stadio “Angelo Massimino”. Con il direttore di gara, gli assistenti Massimo Salvalaglio (Legnano) e Riccardo Vitali (Brescia). Quarto ufficiale il signor Marco Acanfora (Castellammare di Stabia).

Tre precedenti per il Catania che non ha mai vinto, finora, in occasione di gare dirette dal “fischietto” trentino: lo 0-0 di Francavilla Fontana nel campionato di C 2019/20, l’1-1 casalingo al cospetto della Paganese (gol rossazzurro di Claiton) ed il ko per 3-2 a Caserta (reti etnee siglate da Piccolo e Manneh) riferiti allo scorso campionato. Il sig. Perenzoni ha diretto anche due partite del Bari, vittorioso sia nel 2019 che nel 2021 in gare valevoli per il campionato di Serie C: nel primo caso piegando le resistenze del Rieti in trasferta con il risultato di 2-1, nel secondo imponendosi sul campo della Juve Stabia per 2-0.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***